За сутки коронавирусом заболели 8704 россиянина

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

По данным на утро 10 апреля, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразили 8 704 жителя России. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8 704 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 402 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 579 человек, — говорится в сообщении.

Среди регионов лидером по суточной заболеваемости остаётся Москва, при этом в столице заметно снизилось количество заразившихся за 24 после всплеска накануне — сообщается о 2 006 инфицированных. В Санкт-Петербурге заболели 699 человек, в Московской области — 587.

Как и сутками ранее, в двух регионах наблюдается нулевой темп суточного прироста заболевших — в Ненецком и Чукотском автономных округах. В Республике Тыва этот показатель составляет 0,01%, в Магаданской области — 0,02%.

В общей сложности за всё время пандемии коронавирусом заболели 4 632 688 россиян. выздоровели 4 258 279 пациентов, болезнь унесла жизни 102 649 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 123,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 344 тысячи — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 499 тысяч 431 человек, — уточняет портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, как сообщает ТАСС, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России вырос до единицы, а в Москве он составил 1,07. Это показатель того, сколько человек один инфицированный успевает заразить до своей изоляции. Роспотребнадзора рекомендует открывать границу для конкретного государства, если в течение недели коэффициент распространения COVD-19 в нём не превышает 1.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная поделилась прогнозом касательно снижения заболеваемости коронавирусом в РФ. По её мнению, заболеваемость при увеличении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики будет сохраняться на нынешнем уровне или даже снизится до конца весны.