За минувшие сутки в Москве выявили ещё 7320 случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/4472ea52-314d-11eb-b0fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные медики за последние 24 часа диагностировали коронавирус ещё у 7320 жителей города. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с новой инфекцией. По его данным, общее число выявленных в Москве с начала пандемии случаев заражения достигло 592 415. В оперштабе отметили, что прирост составил 1,3%.

Кроме того, за минувшие сутки в Москве выздоровели 6633 пациента с диагностированным ранее коронавирусом. Общее число москвичей, сумевших победить болезнь, достигло 441 535.

Также, по данным оперштаба, скончались за последние 24 часа 76 пациентов с коронавирусом. Всего в Москве жертвами пандемии стали 8756 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории России в течение прошедших суток медицинские специалисты выявили 27 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Теперь число заболевших в РФ за период пандемии выросло до 2 242 633 человек. В относительном выражении прирост, по данным штаба, снизился с 1,3% до 1,2%.