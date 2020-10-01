Юрист объяснил сложность увольнения нетрезвых работников во время удалёнки

Проблема нахождения на работе нетрезвых сотрудников особенно обострилась во время удалённой работы в условиях пандемии. Формально нетрезвых сотрудников можно уволить, но на деле с этим возникают серьёзные проблемы.
Юрист по трудовому праву Кирилл Константинов
По видеосвязи невозможно почувствовать запах алкоголя, оценить походку сотрудника, поэтому всегда есть риск, что суд встанет на его сторону. На практике это случается достаточно часто, — подчеркнул юрист.
По его словам, сотрудника можно уволить за неисполнение своих обязанностей, если у работника были неоднократные нарушения без уважительных причин, а также есть непогашенное дисциплинарное взыскание.
Константинов подчеркнул, что во время удалённой работы лучше добиваться расторжения договора по соглашению сторон.
В настоящее время разрабатывается законопроект о дистанционной работе. Юрист Юлия Холодионова подчеркнула, что в нём будет прописано время, когда сотрудник обязан выйти на связь для отчёта.
Эта норма подчеркнет доверительные отношения работодателя и сотрудников. Сейчас это в целом тренд, — отметила юрист.
NEWS.ru писал, что работодателей в Москве обязали перевести на удалёнку 30% сотрудников. Столичный градоначальник Сергей Собянин пригрозил санкциями компаниям, игнорирующим переход на удалёнку.
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