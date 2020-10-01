Юрист объяснил сложность увольнения нетрезвых работников во время удалёнки

https://static.news.ru/photo/d13aabe6-049d-11eb-bad4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Проблема нахождения на работе нетрезвых сотрудников особенно обострилась во время удалённой работы в условиях пандемии. Формально нетрезвых сотрудников можно уволить, но на деле с этим возникают серьёзные проблемы.

Юрист по трудовому праву Кирилл Константинов рассказал «Политэксперту», что для увольнения работодателю нужно доказать состояние алкогольного опьянения работника во время удалёнки. Для этого составляется акт с указанием внешних признаков нетрезвого вида. К ним относятся несвязная речь, изменение цвета лица и размера зрачков, неадекватное поведение и другое. При этом работник может сослаться на то, что у него были проблемы со здоровьем, а медицинское освидетельствование сотрудника в режиме работы из дома работодатель сделать не сможет.

По видеосвязи невозможно почувствовать запах алкоголя, оценить походку сотрудника, поэтому всегда есть риск, что суд встанет на его сторону. На практике это случается достаточно часто, — подчеркнул юрист.

По его словам, сотрудника можно уволить за неисполнение своих обязанностей, если у работника были неоднократные нарушения без уважительных причин, а также есть непогашенное дисциплинарное взыскание.

Константинов подчеркнул, что во время удалённой работы лучше добиваться расторжения договора по соглашению сторон.

В настоящее время разрабатывается законопроект о дистанционной работе. Юрист Юлия Холодионова подчеркнула, что в нём будет прописано время, когда сотрудник обязан выйти на связь для отчёта.

Эта норма подчеркнет доверительные отношения работодателя и сотрудников. Сейчас это в целом тренд, — отметила юрист.

NEWS.ru писал, что работодателей в Москве обязали перевести на удалёнку 30% сотрудников. Столичный градоначальник Сергей Собянин пригрозил санкциями компаниям, игнорирующим переход на удалёнку.