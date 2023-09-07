Юрист указал на несостыковки в идее Минобороны ставить на учет заключенных Юрист Хаминский: в идее Минобороны ставить на учет заключенных есть несостыковки

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Юрист Александр Хаминский предположил в разговоре с NEWS.ru, что в инициативе Министерства обороны России ставить на воинский учет осужденных прямо в колониях есть несостыковки. По его словам, заключенные не подлежат воинскому учету, поэтому непонятно, кого именно планируется учитывать в исправительных учреждениях.

Недавно за правительством закрепили полномочия определять порядок и особенности ведения воинского учета граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы. И отсюда первая несостыковка. Проект вводит новый термин — «особый воинский учет», в то время как ФЗ такая форма учета не предусмотрена. Вторая несостыковка в том, что, согласно все тому же закону, заключенные не подлежат воинскому учету. В связи с этим возникает вопрос: кого предполагается учитывать? — отметил Хаминский.

Собеседник предположил, что речь идет об осужденных, недавно получивших право заключить контракт с Минобороны РФ на участие в СВО.

Но отсюда вытекает следующая, третья несостыковка. Контракт могут заключить только граждане, осужденные за совершение преступлений небольшой или средней тяжести. Преступники, получившие длительные сроки, вплоть до пожизненного, за тяжкие и особо тяжкие преступления, подобной прерогативы лишены. Но и проект не дифференцирует осужденных по этому признаку, соответственно, предоставляет правоприменителю неоправданно широкое усмотрение, — добавил юрист.

По его словам, во избежание конфликта уже имеющихся норм следует дополнить сам федеральный закон положениями, устанавливающими новый вид учета граждан — особый воинский учет.

Ранее Минобороны РФ предложило внести изменения в Положение о воинском учете, в соответствии с которыми отбывающие наказание в виде лишения свободы должны будут вставать на воинский учет в исправительных учреждениях. На данный момент находящиеся в тюрьмах и лагерях граждане не подлежат воинскому учету.