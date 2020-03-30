https://static.news.ru/photo/0244ffa0-5d02-11ea-b5b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Юрист Тимур Маршани считает необходимыми и законными те ограничения, которые введены в Московском регионе на фоне пандемии коронавируса.

С 30 марта всем жителям столицы запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. Власти Москвы обещают ввести спецпропуска и проработать систему контроля. Нарушители режима будут оштрафованы.

Это всё является законными мерами конституционного порядка, которые направлены на защиту интересов государства, в первую очередь обороноспособности страны. Самое главное — стимулирование людей к соблюдению санитарно-эпидемиологического благополучия, — рассказал Маршани в эфире НСН.

Вечером 29 марта мэр столицы Сергей Собянин опубликовал поправки в свой предыдущий указ, ужесточающие меры против распространения коронавируса. Эти изменения приняты в рамках правового режима «повышенной готовности». Текущая ситуация в Москве не признана чрезвычайной, что позволяло бы вводить ограничения прав и свобод граждан. Как отмечают юристы «Агоры», режим повышенной готовности не предполагает тех ограничений, которые введены последним указом мэра Москвы.

Всего в России выявлено 1836 случаев инфицирования, 64 пациента выписаны из больниц, 9 умерли. По всему миру COVID-19 подхватили более 723 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончались, писал NEWS.ru.