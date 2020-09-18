Юрист: судимость Пашаева может служить поводом для пересмотра дела Ефремова

https://static.news.ru/photo/2f43e1fe-fa11-11ea-bead-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дело актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, можно попытаться вернуть в прокуратуру и добиться его повторного рассмотрения, считает адвокат Наталья Моросникова.

Поводом для этого может послужить наказание за поведение адвокатов обиходах сторон на процессе, пишет «МК».

Нужно попытаться вернуть дело в прокуратуру и затем на новое рассмотрение. А начать надо с дисциплинарок по обоим защитникам. Например, адвокат потерпевших не имел права представлять их интересы, потому что к нему сначала обратился артист. А обращение уже считается консультацией... — заявила юрист.

Кроме того, у представлявшего интересы Ефремова адвоката Эльмана Пашаева на момент получения статуса адвоката была непогашенная судимость. Это означает, что было нарушено право Ефремова на защиту, добавила Моросникова.

Тот, в свою очередь, должен пояснить суду, что Пашаев ввел его в заблуждение, совершил мошеннические действия, — объяснила адвокат.

Моросникова отметила, что такое развитие событий возможно, если выяснится, что второй адвокат — Елизавета Шаргордская — была помощником Пашаева, а не полноценным защитником.

Также юрист считает, что параллельно с возращением дела в прокуратуру, надо заняться здоровьем самого Ефремова, который, очевидно, страдает алкоголизмом. Если в организме актёра произошли серьёзные изменения, например, возникли сердечно-сосудистые заболевания, это может послужить основанием для получения реального срока.

На мой взгляд, исправить то, что сделал предыдущий адвокат Ефремова, можно только путем пересмотра дела. Иного выхода я не вижу, — резюмировала Моросникова.

Как писал NEWS.ru ранее, Эльман Пашаев, представлявший интересы актёра Михаила Ефремова, лишился адвокатского статуса. Соответствующее решение вынес Совет Адвокатской палаты Северной Осетии. В Федеральной палате адвокатов подтвердили информацию о том, что экс-защитника артиста лишили статуса адвоката.