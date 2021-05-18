Юрист рассказала о «летнем» штрафе на полмиллиона рублей для водителей

https://static.news.ru/photo/ad5be2a2-b853-11eb-82a8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским водителям следует помнить о крупных штрафах, которые грозят им летом. Об этом заявила главный юрисконсульт компании «Правокард» Анна Куклева в интервью порталу Autonews.

Она отметила , что отправляясь на природу, следует придерживаться законодательства об особо охраняемых территориях.

При выявлении нарушений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования штраф может быть наложен как на водителя, физическое лицо, так и на юридическое лицо. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения и может составлять 1,5–5 тысяч рублей для физических лиц, а также от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, — напомнила юрист.

Она добавила, что избежать наказания за въезд на охраняемую зону, можно, если перед поездкой уточнить на публичной кадастровой карте статус территории, где намерены отдыхать.

Также денежными потерями грозит и нарушение водоохранной зоны. По её территории запрещается ездить, если дороги там не заасфальтированы. За это нарушение грозит штраф для физических лиц в 4,5 тысячи рублей, для должностных — в 8–12 тысяч, а юридическим лицам придётся заплатить уже 200–400 тысяч рублей, уточнила Куклева.

С точки зрения особого противопожарного режима, подъезжать к водоёмам, которые находятся вблизи лесного массива, лесопарковой зоны в принципе запрещено. Также, согласно статье 65 Водного кодекса, границы водоохранных зон зависят от типа водоёма и его размеров, — пояснила юрист.

Ранее стало известно, что ГИБДД будет штрафовать водителей за новые нарушения, список которых будет внесён в КоАП. Проект поправок в кодекс уже поступил в Аналитический центр при правительстве РФ. Штрафовать будут за следующие нарушения: неправильные шины, повреждённый бампер, незаконные лебёдки, отсутствие подголовников и подушек, если таковые предусмотрены заводом.