Юрист рассказала о «летнем» штрафе на полмиллиона рублей для водителей

Российским водителям следует помнить о крупных штрафах, которые грозят им летом. Об этом заявила главный юрисконсульт компании «Правокард» Анна Куклева в интервью порталу Autonews.
Она
При выявлении нарушений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования штраф может быть наложен как на водителя, физическое лицо, так и на юридическое лицо. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения и может составлять 1,5–5 тысяч рублей для физических лиц, а также от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, — напомнила юрист.
Она добавила, что избежать наказания за въезд на охраняемую зону, можно, если перед поездкой уточнить на публичной кадастровой карте статус территории, где намерены отдыхать.
Также денежными потерями грозит и нарушение водоохранной зоны. По её территории запрещается ездить, если дороги там не заасфальтированы. За это нарушение грозит штраф для физических лиц в 4,5 тысячи рублей, для должностных — в 8–12 тысяч, а юридическим лицам придётся заплатить уже 200–400 тысяч рублей, уточнила Куклева.
С точки зрения особого противопожарного режима, подъезжать к водоёмам, которые находятся вблизи лесного массива, лесопарковой зоны в принципе запрещено. Также, согласно статье 65 Водного кодекса, границы водоохранных зон зависят от типа водоёма и его размеров, — пояснила юрист.
Ранее стало известно, что ГИБДД будет штрафовать водителей за новые нарушения, список которых будет внесён в КоАП. Проект поправок в кодекс уже поступил в Аналитический центр при правительстве РФ. Штрафовать будут за следующие нарушения: неправильные шины, повреждённый бампер, незаконные лебёдки, отсутствие подголовников и подушек, если таковые предусмотрены заводом.