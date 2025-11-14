Юрист рассказала, может ли работодатель оштрафовать сотрудницу за мини-юбку Юрист Айвар: работодатель не может штрафовать сотрудниц за откровенные наряды

Работодатель не имеет права штрафовать сотрудниц за откровенную одежду, заявила NEWS.ru представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы доктор юридических наук Людмила Айвар. По ее словам, руководство может ограничиться устным обращением с просьбой соблюдать деловой этикет.

Если компания официально не установила дресс-код, то формально никаких санкций к сотрудницам за короткую юбку или откровенный наряд применяться не должно. Однако есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, трудовое законодательство не содержит прямых требований к одежде работников за исключением случаев, когда это связано с безопасностью или санитарными нормами. Поэтому дисциплинарные взыскания за внешний вид возможны только в том случае, если правила прописаны во внутренних документах организации, — поделилась Айвар.

Она подчеркнула, что если дресс-код не прописан формально, но есть негласные корпоративные правила, то руководство может лишь советовать придерживаться определенного стиля. Однако, по словам юриста, оно не имеет права наказывать сотрудников — выговором, замечанием или увольнением — только из-за внешнего вида.

В качестве исключений существуют случаи, когда наряд можно расценить как нарушение норм приличия, создающее конфликтные или дискриминационные ситуации. Тогда вопрос может рассматриваться с точки зрения репутационных рисков или этических стандартов компании, но не как дисциплинарное нарушение без письменного регулирования, — заключила Айвар.

Ранее юрист Рината Шайдуллина заявила, что если сотрудник отвлекается на личные дела или игры во время работы, то ему может быть сделано замечание или выговор. По ее словам, при повторных нарушениях возможны более строгие меры, вплоть до увольнения.