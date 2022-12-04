Юрист рассказала, как «забрать» участок у соседа Юрист Кудерко: оформить в собственность можно пустой участок рядом с дачей

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Юрист Елена Кудерко заявила, что существует возможность оформить себе в собственность соседний с дачей земельный участок. Власти одобрят сделку, если участок пустует, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт подчеркнула, что для начала следует выяснить, действительно ли земля бесхозна. Это можно сделать, проверив его по публичной кадастровой карте. Затем, если участок присутствует в базе, посоветовала Кудерко, надо запросить выписку из единого государственного реестра недвижимости.

В ситуации, когда окажется, что собственник бросил участок или умер, можно обращаться в районную администрацию по месту его нахождения. Потребуется лишь написать заявление о предоставлении участка в собственность, добавила юрист.

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