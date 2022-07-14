Юрист рассказала, должна ли Россия признавать третий пол вслед за ВОЗ Юрист Спиридонова: рекомендация ВОЗ признать третий пол не обязывает страны делать это

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Рекомендация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признать существование третьего пола не обязывает страны делать это, сообщила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Государствам — членам ВОЗ важно принимать во внимание позицию организации, но обязательно менять свои законы они не должны, объяснила она в разговоре с «Москвой 24».

Акты, которые Всемирная организация здравоохранения выпускает в форме рекомендаций, не имеют обязательной юридической силы и не обязывают государства принимать меры, — сказала Спиридонова.

При этом, к примеру, Германия опередила ВОЗ — в стране недавно согласовали закон о самоопределении, добавила юрист. По нему немецкие граждане смогут менять в паспорте запись о своем поле в упрощенном порядке, это сделано для «психологического комфорта транс-людей, небинарных личностей и интерсексов».

Спиридонова также отметила критику инициативы организации со стороны специалистов в сфере акушерства. Так, акушер-гинеколог Алексей Шкляр назвал рекомендацию ВОЗ попыткой создать комфортные условия для всех, но посчитал ее неоправданной с медицинской точки зрения.

В свою очередь акушер-гинеколог Юлия Кубицкая рассказала, что третьим полом теоретически можно считать людей, которые с рождения имеют мужские и женские признаки.

Накануне ВОЗ решила пересмотреть руководство по учету гендерной проблематики от 2011 года. Теперь организация будет руководствоваться концепцией о существовании более чем двух полов. Отмечается, что руководство обновили «в свете новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития».