Юрист рассказал о шансах вернуть деньги за отменённые рейсы «Белавиа»

https://static.news.ru/photo/e0601d80-bef7-11eb-a667-96000091f725_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Авиакомпания «Белавиа» обязана вернуть деньги за билеты на отменённые рейсы в полном объёме. Об этом телеканалу «360» рассказал юрист по туризму Эдуард Шалоносов.

По его мнению, белорусские судьи будут очень жёстко относиться к взысканию денег с «Белавиа».

Потребитель по белорусскому законодательству имеет право получить денежные средства обратно, — уточнил юрист.

Как сообщалось, 24 мая саммит ЕС запретил белорусским авиакомпаниям совершать полёты в Евросоюз. Также европейским авиаперевозчикам не рекомендовано совершать полёты в Минск. Такие ограничения были введены из-за инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в белорусской столице после сообщений о минировании. Информация о бомбе не подтвердилась. На борту находился белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Их сняли с рейса и задержали.

Инцидент с самолётом вызвал крайне негативную реакцию в Евросоюзе. Многие европейские авиакомпании отказались пересекать воздушное пространство Белоруссии, «Белавиа» также отменила ряд международных рейсов.

По мнению руководителя портала Tourdom Татьяны Дмитриевой, на российских туристах и ценах на билеты авиаперевозчиков РФ эта ситуация отразиться не должна.