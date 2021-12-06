Юрист рассказал, кто избежит штрафов за остекление балкона

Собственников жилья не коснутся штрафы за остекление балкона, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года, заявил юрист Вадим Ткаченко «Москве 24». А вот заключившим договор социального найма остеклять балконы без разрешения собственника будет запрещено, сказал он.

Закон не коснется собственников помещений. Собственники помещения сами или с учётом общего мнения или управляющей компании дома устанавливают порядок остекления лоджий и балконов. Новые правила коснутся тех помещений и лиц, кто заключил договор социального найма. Поэтому эти лица с 1 марта 2022 года не смогут устанавливать остекление на балконах без разрешения собственника или если это не установлено требованиями проекта, — объяснил Ткаченко.

Он добавил, что новые требования имеют прямое действие и тем, кто заключил договор социального найма, возможно, придётся возвращать балконы в исходное состояние.

Ранее сообщалось, что самовольная обшивка или остекление балкона с 1 марта 2022 года в России станут поводом для наложения штрафов. В этот день вступит в действие приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, в котором прописано наказание за некоторые виды ремонта и перепланировку помещений.

В Минстрое объяснили, что наказания существовали и прежде, а суть нововведения в том, что штрафовать будут не только граждан, но и юридические лица.