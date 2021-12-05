Россиян станут штрафовать за обшивку и остекление балкона

Самовольная обшивка или остекление балкона с 1 марта 2022 года в России станут поводом для наложения штрафов. В этот день вступит в действие приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, в котором прописано наказание за некоторые виды ремонта и перепланировку помещений, сообщает Telegram-канал Readovka.

Не производить переустройство (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса Российской Федерации, — отмечается в документе.

Новые правила запрещают производить несогласованную смену внешней обшивки и установку остекления балкона. Такие работы придётся обсуждать в профильных инстанциях, поскольку подобные изменения входят в технический паспорт здания как элемент оформления фасада. В документе придётся указать целый ряд характеристик: цвет, размер, вес, используемые материалы.

Нарушителей ожидает штраф до 5 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что окна подорожают до 25% из-за требований безопасности вступившего в силу нового ГОСТа. Теперь все конструкции должны быть оборудованы защитными замками, чтобы не допустить падения детей. ГОСТ вступил в силу с 1 ноября. Его разработчики надеются, что новые требования позволят избежать трагедий.