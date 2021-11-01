Окна подорожают на 25% из-за требований нового ГОСТа

Окна подорожают до 25% из-за требований безопасности вступившего в силу нового ГОСТа. Теперь все конструкции должны быть оборудованы защитными замками, чтобы избежать падения детей, сообщает Пятый канал.

ГОСТ вступил в силу с 1 ноября. Его разработчики надеются, что новые требования позволят избежать трагедий: по данным МВД, в прошлом году из окон выпали более 1300 малышей. Сейчас все новостройки будут оборудованы окнами по новым правилам, что обойдётся застройщикам в немалую сумму.

Новый ГОСТ предусматривает несколько конструкций, когда защитный механизм закреплён в ручке или отдельно на створке, с тросиком или жёсткой планкой. Фурнитура не должна позволить распахнуть окно одним движением руки. Москитные сетки надо будет крепить намертво либо маркировать яркими табличками «опасность».

Окна на первом, втором и последнем этажах должны быть противовзломными. Окна от пола или французские балконы надо будет оборудовать снаружи ограждением. По мнению производителей окон, новые стандарты поднимут стоимость оконных конструкций от 2 до 25%.

Ранее в России разработали требования к пунктам временного размещения (ПВР) граждан во время чрезвычайных ситуаций. Новый ГОСТ вступил в силу с 1 июня 2021 года.