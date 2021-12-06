В Минстрое объяснили штрафы за остекление балконов

Минстрой прокомментировал штрафы за самовольное остекление балконов. В ведомстве объяснили, что наказания существовали и прежде, а суть нововведения, которое начнёт действовать 1 марта, заключается в том, что штрафовать будут не только граждан, но и юридические лица — собственников жилья, сообщается на сайте министерства.

Штрафы не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий, — говорится в сообщении ведомства. , —в сообщении ведомства.

Главное изменение, которое вносит новый приказ в существующие правила, — требования к пользованию жилым помещением будут предъявляться в том числе и к юридическим лицам, в чьей собственности оно находится. До настоящего момента эти правила их не касались.