Минстрой предложил увеличить стоимость жилья в России

Минстрой подготовил приказ об увеличении норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на первое полугодие 2022 года до 70,599 тысячи рублей. Это на 27% выше нынешнего норматива. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года в размере 70 599 рублей, — говорится в приказе.

Кроме того, документ определяет среднюю рыночную стоимость «квадрата» общей площади жилья по регионам. Самыми дорогими по этому показателю в первом квартале 2022 года должны стать квартиры в Москве (265,8 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (162,9 тысячи рублей) и Сахалинской области (116,5 тысячи рублей).

Наименьшие значения устанавливаются для Ингушетии (42,184 тысячи рублей), Оренбургской (42,370 тысячи рублей) и Брянской областей (44,178 тысячи рублей).

В пояснительной записке к приказу говорится, что поскольку в настоящее время показатели средней рыночной стоимости используются при строительстве и приобретении жилья, то они имеют определяющее значение при формировании цены.

В ведомстве отметили, что показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья впервые рассчитали по новой методике, которая основана на средневзвешенной цене квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном и вторичном рынках.

Отмечается, что нормативы стоимости квадратного метра используются для расчёта размера социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, а также при переселении людей из аварийного жилья.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом рыночной стоимости жилья в четвёртом квартале 2021 года Минстрой увеличил социальные выплаты для различных категорий граждан на покупку или строительство собственного жилья.