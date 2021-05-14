Юрист рассказал, чего нельзя строить на своём дачном участке

https://static.news.ru/photo/7a3c9738-0e7e-11eb-8ec6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возведение загородных объектов чётко регламентировано, построить на участке всё, что угодно не получится. Об этом предупредил россиян заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв в интервью агентству «Прайм».

Юрист отметил , что запрещается возводить капитальные постройки на земельном участке, предназначенном для выращивания сельскохозяйственной продукции. При этом отличить капитальную постройку от некапитальной просто.

У некапитальной нет фундамента. Она временная и может без труда быть перенесена или перевезена в другое место. Это может быть бытовка, теплица, сарай для инструментов, баня, навес, беседка и т. д,, — заявил юрист.

При строительстве капитального строения на дачном участке, постройку надо зарегистрировать. Это можно сделать в ходе «дачной амнистии», которая продлена до 1 марта 2026 года и даёт возможность регистрации объектов по упрощённой схеме.

Также законодательство требует не ущемлять права соседей при строительстве. Если объект создаёт неудобства, они имеют право обратиться в суд, который обяжет владельца постройки устранить проблему, вплоть до сноса дома.

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При строительстве также важно не ущемлять интересы соседей — если ваш объект создаст им неудобства, они могут обратиться в суд, который, в свою очередь, может обязать устранить нарушения вплоть до сноса строения, заключил Соловьев.