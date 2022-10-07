Юрист призвал защитить ИП в период частичной мобилизации Юрист Хаминский призвал защитить малый и средний бизнес на фоне частичной мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Малый и средний бизнес зачастую является владельческим, мобилизация индивидуальных предпринимателей может привести к закрытию предприятий, что грозит потерей работы миллионам граждан, заявил NEWS.ru налоговый юрист, член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский. По его словам, данный вопрос рассматривался на совещании правительства, но у экспертов возникли вопросы, относящиеся к юридическо-технической неопределенности предполагаемых решений. Хаминский предложил меры по защите не только индивидуальных предпринимателей, но и акционеров, участников юридических лиц, чтобы не допустить дисбаланса экономики на фоне проведения частичной мобилизации.

Согласно закону о статусе военнослужащего, ему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью. Если ИП передает управление своим магазином, мастерской, ателье или строительной фирмой по доверенности третьему лицу, все сделки все равно заключаются от его имени, что недопустимо. Широкий пакет мер поддержки предпринимательства может оказаться под угрозой срыва по причине того, что их адресаты на сегодня юридически не определены. Представляется возможным, не трогая базовые положения гражданского, трудового и корпоративного права, внести новеллы, непосредственно связанные с введением в стране различных режимов, обусловленных военными действиями, — пояснил Хаминский.

Юрист подчеркнул, что исключительно в этих условиях нужно расширить понятие предпринимателя, распространив его на тех лиц, от которых зависит функционирование предприятий и организаций.

Ранее Генштаб Вооруженных сил России опубликовал список по отсрочке от частичной мобилизации, который подготовил для военкоматов страны. Отсрочке подлежат граждане, работающие в организациях, входящих в оборонно-промышленный комплекс, аккредитованных компаниях в области информационных технологий, а также на тех предприятиях, которые обеспечивают устойчивость функционирования отдельных сооружений связи.

Кроме того, в списке значатся сотрудники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также СМИ. Отсрочка полагается и россиянам, обеспечивающим стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка страны и занимающимся управлением банковской ликвидностью.