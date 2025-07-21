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21 июля 2025 в 17:34

Юрист предупредил о штрафах за одно растение на участке

Юрист Русяев: за борщевик на участке предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцы земельных участков в России обязаны не допускать наличия на территории опасных растений, в том числе борщевика, предупредил юрист Илья Русяев. По его словам, сказанным в беседе с RT, с 1 марта 2026 года за это предусмотрен штраф в 50 тысяч рублей.

Федеральная статья 8.7 КоАП РФ, <…> позволяет квалифицировать несвоевременное уничтожение борщевика как административное правонарушение с более высоким штрафом — от 20 до 50 тысяч рублей для граждан, — сообщил он.

Эксперт напомнил, что в некоторых регионах местные нормативные акты предусматривают штрафы за наличие борщевика на участках. В Московской области, например, действует статья областного КоАП, предусматривающая штраф в пять тысяч рублей. Ее никто отменять не будет.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что установка забора с колючей проволокой на даче не запрещена федеральным законодательством. При этом, по его словам, если такое ограждение будет установлено на границе с соседним участком и причинит кому-либо вред, владелец может быть привлечен к ответственности.

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