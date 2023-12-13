Юрист предупредил о новом способе мошенничества Юрист Хаминский: мошенники стали угрожать блокировкой номера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники нашли новый способ выманивать деньги у россиян при помощи угроз блокировки номера, предупредил юрист Александр Хаминский. В беседе с «360» эксперт подчеркнул, что злоумышленники представляются сотрудниками мобильных операторов и сообщают о задолженности по абонентскому счету. Они могут в том числе обращаться к потенциальной жертве по имени и отчеству, которые узнают из незаконно приобретенных баз данных.

Они обзванивают абонентов сотовых компаний, представляются сотрудниками мобильных операторов, обращаются по имени-отчеству и сообщают о просроченной задолженности по абонентскому счету, — пояснил Хаминский.

При этом если собеседник сообщит, что недавно оплатил счет, мошенники станут говорить о задолженностях якобы двух-трехлетней давности. Злоумышленники предлагают не продавать номер телефона и оставить его, но для этого просят потенциальную жертву погасить долг, положив деньги на резервный счет. Хаминский подчеркнул, что нередко люди переводят до нескольких десятков тысяч рублей, чтобы сохранить привычный номер.

Эксперт «Спецсвязи» Ольга Ишмаева ранее рассказала, что упаковки от посылок, которые выбрасывают россияне, могут стать источником получения персональных данных мошенниками. По ее словам, важно тщательно утилизировать накладные, чтобы информация не попала в руки злоумышленников.