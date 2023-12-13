Стало известно, как мошенники обманывают россиян с помощью посылок «Спецсвязь»: мошенники воруют данные россиян с упаковок посылок

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Упаковки от посылок, которые выбрасывают россияне, могут стать одним из источников получения персональных данных мошенниками, рассказала РИА Новости эксперт «Спецсвязи» Ольга Ишмаева. По ее словам, очень важно тщательно утилизировать накладные, чтобы информация не попала в руки злоумышленников.

Мошенники могут получить персональные данные из адресных ярлыков, которые прикреплены на посылках, поэтому важно тщательно утилизировать эти накладные, — сказала она.

Специалист добавила, что все упаковки, коробки, пакеты, конверты от посылок нужно тщательно уничтожать. При этом ярлык, наклейку или стикер с персональными данными, которые обычно располагаются на внешней стороне, нужно оторвать и измельчить так, чтобы прочитать текст было невозможно.

Ранее сообщалось, что мошенник пытался 2994 раза дозвониться до абонента «Билайн» за 10 минут. По словам директора по управлению уровнем фрода ПАО «ВымпелКом» Петра Алферова, это была самая долгая «атака» на клиента компании за ноябрь.

Кроме того, мошенники в преддверии новогодних праздников начали использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы генерировать голосовые сообщения и отправлять их потенциальным жертвам в WhatsApp от имени знакомых. Руководитель компонента R-Vision Endpoint в компании R-Vision Петр Куценко заявил, что для этого злоумышленнику нужно лишь получить небольшой отрывок записи с нужным голосом, например, фрагмент телефонного разговора.