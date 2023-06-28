Юрист предложил ограничить оформление кредитов через СМС Юрист Иванов предложил ограничить оформление кредитов с помощью СМС из-за мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России часто берут кредиты из-за действий мошенников, в связи с этим следует ужесточить контроль за выдачей кредитов, считает юрист Виктор Иванов. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он отметил, что большой проблемой является оформление договоров с банком через СМС-сообщения, в связи с этим следует ограничить такую возможность.

Законодательно-то все прописано правильно и логично. Остается только ужесточить контроль за выдачей кредитов. Взять заем можно, например, даже не приходя в банк, но потребитель не понимает, что через СМС он подписывает полноценный кредитный договор, — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что можно ввести двойной контроль: банки должны тщательнее проверять информацию о потребителе и узнавать о целях займа. Иванов отмечает, что эта мера в первую очередь должна коснуться людей старше 45 лет, которые часто становятся жертвами злоумышленников. Так, нужно либо ввести для них только очное оформление кредита или не выдавать суммы больше 100 тысяч рублей дистанционно. Юрист пояснил, что в таком случае долг можно выплатить за год, даже если заем был взят из-за действий мошенника.

Иванов добавил, что в ходе судебных разбирательств возможно добиться снижения суммы долга, но это очень сложный процесс. Это связано с тем, что грамотные аферисты, по сути, ни к чему не принуждают заемщика.

Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева призвала всех к добросовестному выполнению кредитных обязательств. Так, банк должен перепроверять все документы, а должник должен отдавать отчет своим действиям. Она советует жертвам мошенничества обращаться в полицию для признания кредитного договора недействительным или пройти процедуру банкротства.

Центробанк РФ ранее предложил ввести минимальный лимит возмещения в случае несанкционного списания денег у клиента. Страховщиков хотят обязать компенсировать потребителю всю сумму, если размер хищения не превысит 100 тысяч рублей.