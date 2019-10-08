Адвокат Ольга Тимофеева, представляющая интересы называющего себя шаманом Александра Габышева, заявила, что сообщения о наличии в заключении психолого-психиатрической экспертизы слова «невменяемость» в отношении её клиента не соответствуют действительности.
По её словам, мужчина прошёл повторное исследование, результаты которого будут известны позднее.
Я не говорила о том, что амбулаторная экспертиза доказала невменяемость Александра Габышева. Там такого слова, как «невменяемость», не было написано, — подчеркнула она.
Тимофеева уточнила, что повторная экспертиза потребовалась из-за сомнений защиты в отношении определений, содержащихся в итогах первого исследования.
Юрист добавила, что при признании Габышева дееспособным расследование уголовного дела будет продолжено, передаёт
Ранее, как писал News.ru, на территории Якутска состоялась
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