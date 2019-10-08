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Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета имеет материалы о намеренной подготовке беспорядков в Москве в период проведения выборов. Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов.

Наши исследования показывают, что попытки вмешательства в избирательный процесс в РФ были, но итоговые результаты оказались не те, на которые рассчитывали организаторы, — цитирует его РИА Новости. Он не привёл...