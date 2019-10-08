Фото: Воин шаман Александр Габышев/Facebook.com

Адвокат Ольга Тимофеева, представляющая интересы называющего себя шаманом Александра Габышева, заявила, что сообщения о наличии в заключении психолого-психиатрической экспертизы слова «невменяемость» в отношении её клиента не соответствуют действительности.

По её словам, мужчина прошёл повторное исследование, результаты которого будут известны позднее.

Я не говорила о том, что амбулаторная экспертиза доказала невменяемость Александра Габышева. Там такого слова, как «невменяемость», не было написано, — подчеркнула она.

Тимофеева уточнила, что повторная экспертиза потребовалась из-за сомнений защиты в отношении определений, содержащихся в итогах первого исследования.

Юрист добавила, что при признании Габышева дееспособным расследование уголовного дела будет продолжено, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал News.ru, на территории Якутска состоялась согласованная акция в поддержку Габышева, который пытался дойти до Москвы с целью «изгнать Путина». Санкционированное мероприятие посетили примерно 50 человек.

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