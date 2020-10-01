Юрист оценила вероятность ареста россиян по делу о взрыве в Бейруте

https://static.news.ru/photo/4314a978-049f-11eb-8ec2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tom Nicholson/Global Look Press

Специалист по международному праву Мария Ярмуш отреагировала на требования Ливана об аресте двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута. Ситуация может развиваться по двум сценариям.

Если российские граждане находятся на территории РФ, то, согласно Конституции, Россия никогда своих граждан по запросу иностранного государства не выдаст, — объяснила Ярмуш в эфире радио Sputnik.

По её словам, расследование может быть проведено на территории России, если власти посчитают необходимым привлечь россиян к уголовной ответственности.

Россиян, на которых поступил запрос из Ливана, могут экстрадировать в ближневосточную страну, если они находятся за пределами России. Тогда их местоположение будет быстро установлено, полагает эксперт.

Если Интерпол остановит российских граждан при пересечении границы и экстрадирует в Ливан, то я не уверена, что там они получат справедливый суд, — заявила юрист.

Она считает, что в этом случае на россиян могут переложить ответственность за действия «безрассудных» ливанских чиновников. Эксперт подчеркнула, что в произошедшем взрыве нет никакой вины капитана судна. Груз был изъят ливанской стороной и длительное время находился на хранении. Ярмуш отметила, что руководство порта никак не способствовало надлежащему хранению груза и не пыталось его уничтожить.

Ранее суд Ливана запросил международный ордер на арест владельца судна Rhosus Игоря Гречушкина и капитана корабля Бориса Прокопьева.

В 2013 году корабль прибыл в порт Бейрута. Власти изъяли с судна почти три тысячи тонн аммиачной селитры. Она хранилась на складе порта, где 4 августа этого года произошёл взрыв. Его жертвами стали 200 человек, ранеными оказались более 5 тысяч. Большинство зданий в Бейруте были полностью или частично разрушены.

Всего по делу о взрыве проходят 25 человек, среди них — работники порта и начальники таможни.

NEWS.ru писал, что в Бейруте завершена расчистка 85 744 строений, пострадавших от взрыва. В этой работе участвовали около 1000 офицеров и 500 гражданских инженеров.