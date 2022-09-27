Юрист оценил вероятность возбуждения уголовных дел в отношении уклонистов Юрист Айрапетов: уголовные дела не возбудят в отношении всех бежавших от мобилизации уклонистов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовные дела не будут возбуждены по отношению ко всем подлежащим мобилизации гражданам России, которые уехали из страны, рассказал Lenta.ru юрист, член Палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. Он рассказал, что все страны СНГ, кроме Украины, будут выдавать граждан России, которые скрываются от мобилизации, если они будут объявлены в международный розыск. Однако если призывник формально не был осведомлен о том, что его разыскивают для мобилизации, он вряд ли будет обвинен в уклонении.

Если человек формально не был в курсе того, что его разыскивают для мобилизационных целей, то говорить о том, что он является подозреваемым или обвиняемым, — это четко выраженный обвинительный уклон, — напомнил эксперт.

Основанием для объявления подлежащих мобилизации россиян в розыск может стать отказ от участия в спецоперации, сдача в плен и дезертирство. Айрапетов рассказал, что если человек нарушил одно из этих условий или же совершил иное действие, которое влечет за собой уголовную ответственность, и при этом находится за пределами России, то он будет объявлен в международный розыск.

Как мы знаем, президент России Владимир Путин подписал новеллы в Уголовный кодекс, ужесточающие и вводящие наказание за оставление воинской части, за дезертирство, за сдачу в плен, за отказ от участия в специальной военной операции, — пояснил юрист.

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов ранее заявил, что страна будет выдавать властям России уклонистов от мобилизации в случае, если гражданин объявлен в международный розыск, в России против него возбуждено дело и при этом инкриминируемое ему деяние в Казахстане также считается преступлением.

До этого сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что россиянам, которые находятся в призывном возрасте, в сложившейся обстановке нужно запретить выезд за пределы России. По его словам, покидать пределы РФ можно разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы.