Юрист объяснила, может ли работодатель требовать вакцинироваться

https://static.news.ru/photo/e730f5ae-5fd8-11eb-a330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, насколько законно требование работодателя к сотрудникам и соискателям пройти вакцинацию.

По словам эксперта, во время интервью на вопрос о COVID-статусе можно деликатно ответить, что эти сведения не влияют на выполнение работы, и намекнуть, что не хотите разглашать данную информацию.

Требование о наличии справки об отсутствии коронавирусной инфекции будет являться дискриминационным фактором при трудоустройстве для большинства работников, не включённых в перечень, так как не относится к деловым качествам работника, — уточнила она.

Нечаева отметила, что согласно закону, работодатель не имеет права запрашивать сведения о состоянии здоровья сотрудника, за исключением той информации, относящейся к вопросу о возможности выполнения специалистов трудовой функции.

Если шеф настаивает на справке, рекомендуется сослаться на статьи ТК РФ и попросить его ссылку на документ, в соответствии с которым необходимо предоставить эти данные. При неблагоприятном исходе следует обратиться в Трудовую инспекцию.

Юрист подчеркнула, что уже работающего сотрудника нельзя заставить вакцинироваться, так как профилактическая прививка является одним из видов медицинского вмешательства, поэтому человек может отказаться от него. Однако для работников некоторых профессиональных сфер это будет иметь последствия.

Для отдельной категории работников прививка против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, будет играть роль при приёме на работу, так как она включена в национальный календарь. Дело в том, что установлен перечень категорий сотрудников, для которых профилактическая прививка будет обязательной для работы, — объяснила Нечаева.

Эксперт рассказала, что к ним относятся сотрудники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания. Сдать анализ при подозрении на коронавирус также нужно будет работникам специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, кадетских корпусов, домов-интернатов, учреждений ФСИН, а также тем специалистам, которые прибыли с территории иностранного государства.

Если работы включены в перечень, то отказ может привести к отстранению от работы без сохранения заработной платы и даже к отказу в приёме на работу, — отметила она.

Для всех остальных специалистов требование о вакцинации не является обязательным, передаёт Ridus.

Ранее президент Российской ассоциации медицинского туризма Игорь Платонов рассказал NEWS.ru, что несмотря на то что на данный момент существует несколько вакцин от коронавируса, пока привиться все желающие могут только внутри своей страны. Это напрямую связанно с количеством уже имеющихся доз.