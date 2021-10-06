Юрист объяснила, когда пенсионера могут отправить в дом престарелых

Пенсионера не могут отправить в дом престарелых принудительно, без его согласия. Исключение составляют случаи, когда пожилого человека признали недееспособным. Подобный статус можно получить, если за пенсионером нет надлежащего ухода или при отсутствии у него способности обслужить себя самостоятельно, что ведёт к угрозе жизни и здоровью. Об этом рассказала доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Российской Федерации Оксана Васильева в беседе с «ФедералПресс».

Главным веским основанием является признание пенсионера недееспособным лицом, — пояснила Васильева.

Она напомнила, что для оформления пенсионера в дом престарелых необходимо иметь: программу реабилитации, страховой полис, флюорографию, данные о родственниках, медицинскую карту, заверенную медицинским учреждением, паспорт, пенсионное удостоверение, справку о начислении пенсии, анализы на инфекции и ВИЧ, заявление опекуна или самого пенсионера, справку о бытовых условиях.

Васильева также подчеркнула, что наличие у пенсионера алкогольной зависимости, туберкулёза, нуждающихся в лечении инфекций или тяжёлых ментальных заболеваний может стать основанием для отказа. Проще говоря, пожилого человека с подобными диагнозами могут и не принять в дом престарелых.

Ранее были озвучены результаты опроса ВЦИОМа, согласно которым всего 13% россиян считают, что пенсионерам было бы лучше жить в доме престарелых. Тогда как каждый второй (52%) уверен, что за стариками должны ухаживать дома их дети и родственники.