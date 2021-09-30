Россияне рассказали, где лучше всего жить пожилым людям

Большинство россиян полагают, что пожилым людям лучше всего жить в семье, и не доверяют уходу в домах престарелых. Сами старики готовы переселиться в дом престарелых, чтобы не быть обузой для родственников. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, опубликованные на сайте центра и приуроченные ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

52% россиян согласны с тем, что пожилым людям лучше жить в семье, независимо от состояния их здоровья, а в домах престарелых должны жить только одинокие, не имеющие детей. 27% полагают, что пожилым людям лучше получать помощь на дому от социальных служб, в пользу домов престарелых высказались 13%.

В тех случаях, когда пожилой родственник страдает деменцией и его уже нельзя оставлять дома одного, 24% россиян предлагают нанять сиделку, 22% — обратиться в социальные службы для помощи на дому, а ещё 19% заявили, что уволились бы с работы, чтобы ухаживать за родственником. При этом лишь 21% россиян регулярно ухаживают за инвалидами бесплатно или за деньги. 34% пожилых людей при этом заявили, что в случае ухудшения их состояния хотели бы найти хороший дом престарелых, 32% попросили бы организовать уход сиделки или социального работника, а ещё 9% настаивали бы на том, чтобы за ними ухаживали родные.

Ранее председатель Союза пенсионеров Подмосковья заявила, что минимальная пенсия в России должна составлять 30 тысяч рублей. Именно этой суммы пенсионеру теоретически хватит, чтобы оплачивать коммунальные расходы и лекарства, а также питаться не самыми дешёвыми продуктами. В мегаполисах, где цены намного выше, пенсия должна быть ещё больше.