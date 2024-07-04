Юрист объяснил, почему заключенные бегут из колоний-поселений Юрист Хаминский: ФСИН следует усилить контроль за колониями-поселениями

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

ФСИН следует усилить контроль за колониями-поселениями, чтобы избежать побегов заключенных, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, относительно мягкий режим отбывания наказания может создавать у преступников иллюзию нахождения на свободе.

Особенности режима отбывания наказания могут создавать у осужденных иллюзию нахождения на свободе, способствовать тому, что даже существующие ограничения начинают нарушаться. При этом часть побегов из таких колоний фактически могут таковыми и не являться. Осужденные просто нарушают режим, не возвращаются в ночное время в общежитие, и при внеочередной проверке выявляется их отсутствие, — сказал юрист.

Он отметил, что само по себе отбывание наказания в колонии-поселении резко отличается от пребывания в иных исправительных учреждениях и не всегда соответствует понятию «лишение свободы». Заключенные, как правило, следуют в колонию-поселение самостоятельно без опеки государства. Мягкости режиму добавляет то, что в одной колонии-поселении могут содержаться совместно осужденные мужчины и осужденные женщины, пояснил собеседник.

Осужденные в таких колониях содержатся без охраны, в часы от подъема до отбоя могут пользоваться правом свободного передвижения даже вне колонии-поселения, в пределах муниципального образования. Осужденным, имеющим семьи, может быть даже разрешено проживание со своими семьями на арендованной или собственной жилой площади, в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, — добавил Хаминский.

Для того чтобы минимизировать число действительных и «формальных» побегов, сотрудникам администрации необходимо чаще проводить профилактические мероприятия, разъяснить, что даже формальное нарушение режима может быть расценено администрацией как побег с соответствующими негативными последствиями для осужденного, считает специалист. Кроме того, по его словам, существующие сегодня технические средства позволяют автоматизировать контроль над осужденными и предотвращать попытки самовольного оставления колонии-поселения.

Ранее Генпрокуратура РФ внесла представление директору ФСИН в связи с участившимися побегами из колоний. Надзорное ведомство провело проверку на фоне роста числа побегов осужденных из колоний-поселений и обнаружила нарушения закона в вопросах обеспечения надзора за заключенными.