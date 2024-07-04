Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за побегов из колоний

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Генпрокуратура РФ внесла представление директору ФСИН в связи с участившимися побегами из колоний, сообщается на сайте ведомства. Прокуратура провела проверку на фоне роста числа побегов осужденных из колоний-поселений и обнаружила нарушения закона в вопросах обеспечения надзора за заключенными.

С целью устранения выявленных недостатков, способствовавших им причин и условий, директору ФСИН России внесено представление, — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

По данным ведомства, с января по май текущего года число побегов из колоний-поселений снизилось более чем в три раза. Генпрокуратура продолжает контролировать соблюдение законности в этой сфере.

Ранее бывший аналитик управления ФСИН по Москве Анна Каретникова прокомментировала захват сотрудников СИЗО в Ростовской области, отметив, что в российских следственных изоляторах в каждой камере заключенные имеют по одной-две заточки. По ее словам, заточки можно сделать, наточив какой-то металлический предмет о кафельный угол.

Аналитик также отметила, что массовые бунты или побеги из СИЗО происходят достаточно редко — обычно это спонтанные вспышки вследствие массового неповиновения. Зачастую заключенные пытаются сбежать в одиночку, например, через чердаки и подвалы, уточнила она.