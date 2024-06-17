Стало известно, откуда взялись заточки у террористов из ростовского СИЗО Экс-аналитик ФСИН Каретникова: в каждой камере СИЗО есть по две заточки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В российских следственных изоляторах в каждой камере заключенные имеют по 1–2 заточки, заявила бывший аналитик управления ФСИН по Москве Анна Каретникова, комментируя громкий захват сотрудников СИЗО в Ростовской области. Эксперт рассказала порталу «Слово защите», что их можно сделать, наточив какой-то металлический предмет о кафельный угол.

Если речь о заточках, то они находятся по 1–2 штуки практически в каждой камере. Именно потому, что ножи не предусмотрены правилами внутреннего распорядка, как, кстати, и вилки, а людям надо резать колбасу, хлеб. Заточка делается о кафельный угол умельцами без труда, — объяснила Каретникова.

Аналитик также отметила, что массовые бунты или побеги из СИЗО происходят достаточно редко — обычно это спонтанные вспышки вследствие массового неповиновения. Зачастую заключенные пытаются сбежать в одиночку, например, через чердаки и подвалы, уточнила она.

В воскресенье, 16 июня, шестеро заключенных СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух человек, одним из которых оказался начальник оперативного управления ФСИН региона. Бойцы спецподразделений Росгвардии по Ростовской области совместно с коллегами из регионального ГУ ФСИН России провели операцию по освобождению заложников. В ходе операции преступники были обезврежены.