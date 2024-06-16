Появились кадры операции по освобождению заложников в ростовском СИЗО Росгвардия опубликовала кадры операции по спасению заложников в Ростове-на-Дону

Фото: Росгвардия

Бойцы спецподразделений Росгвардии по Ростовской области совместно с коллегами из регионального ГУФСИН России провели операцию по освобождению заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Ведомство также опубликовало кадры работы силовиков. В ходе операции преступники были обезврежены, никто из заложников не пострадал.

Бойцы спецподразделений Управления Росгвардии по Ростовской области совместно со коллегами из регионального ГУФСИН России обезвредили преступников, взявших заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону. Заложники освобождены, никто из них не пострадал, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появились кадры побега террористов из камеры СИЗО в Ростовской области. Предполагается, что арестантов снимал другой заключенный. Он выразил уверенность, что сбежавшие не смогут пройти через охрану, а также назвал их террористами.

До этого член совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева назвала возможной причиной захвата заложников в ростовском СИЗО нехватку сотрудников учреждения. Кроме того, на ситуацию могла повлиять переполненность изолятора заключенными.