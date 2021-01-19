Юрист назвала основные причины, из-за которых ПФР может занижать пенсии

https://static.news.ru/photo/969f7dd2-5aeb-11eb-abf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрист Ольга Субботина проанализировала, в каких ситуациях наиболее часто Пенсионный фонд занижает установленный размер пенсии и как быть пенсионерам, недополучившим причитающиеся им выплаты.

Одной из наиболее частых ошибок, при которых размер пенсии может сократиться, она назвала проблемы с оформлением СНИЛС. Так, если двум людям ошибочно выдали одинаковый номер полиса пенсионного страхования, могут возникнуть ошибки при начислении пенсионных выплат.

На полис СНИЛС вносятся сведения по каждому человеку — его трудовой стаж, размер зарплаты, начисленные работодателем страховые взносы и т. д. Когда человек впервые обращается в ПФР для оформления пенсии, ему начисляют выплаты согласно информации с лицевого счёта СНИЛС, — приводит слова Субботиной «Царьград».

Такая проблема, по её мнению, решается достаточно просто — достаточно обратиться в отделение ПФР для смены номера СНИЛС.

Ещё одна распространённая проблема — это некорректно составленные документы в отделе кадров по месту работы.

Если кадровики ошиблись и неправильно оформили стаж до 2002 года, это может уменьшить размер пенсионных выплат, поскольку этот стаж обязательно учитывается при расчётах, — утверждает юрист.

Чтобы разобраться с этими ошибками, нужно обратиться к работодателю для переоформления документов. Если места работы уже не существует, гражданина направят в архив.

Если с самим СНИЛС проблем нет, а информация о страховых взносах и стаже отсутствует, это вина работодателя. Возможно, он исправно платил взносы за работника, но сдал в ПФР неправильную отчётность. Или же нарушал закон и не платил [взносы в Пенсионный фонд] совсем, — добавила Субботина.

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