Юрист назвал способ возврата ошибочного денежного перевода

https://static.news.ru/photo/c77e72d6-5c14-11ea-9d03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасти свои деньги при переводе по ошибке не тому получателю, в том числе бюджетной организации, можно с помощью заявления в банк.

Чаще всего бывают случаи, когда некорректно указаны реквизиты бюджетного счёта или, когда лицо отправляет денежные средства по шаблонам платежных поручений, не вдаваясь в подробности о назначении платежа, — объяснил агентству ПРАЙМ юрист Вадим Ткаченко.

Речь идёт о ситуациях, когда человеку необходимо было оплатить, например, какую-то пошлину или сбор.

Перевод обычно возвращают по договорённости сторон без обращения в суд. Но иногда адресат отказывается добровольно переводить средства обратно. Если это бюджетная организация, можно написать обращение в Федеральное казначейство, рассматривающее подобные заявления в течение трёх дней.

Когда казначейство или бухгалтерия проведут проверку и одобрят возврат и составят платежное поручение, деньги поступят на расчетный счёт лица также в течение трёх рабочих дней.

Как ранее писал NEWS.ru, юрист рассказал о выплате, на которую раз в год имеют право россияне. Сумма помощи разная для каждого региона, она исчисляется с учётом условий проживания на данной территории, величины прожиточного минимума, средней зарплаты и прочих факторов.