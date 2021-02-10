Юрист рассказал о выплате, на которую раз в год имеют право россияне

https://static.news.ru/photo/b0b402ee-6bfb-11eb-b892-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Малоимущие россияне имеют право на получение разовой выплаты. Единовременная материальная помощь регулируется федеральным законодательством.

Сумма помощи разная для каждого региона, она исчисляется с учётом условий проживания на данной территории, величины прожиточного минимума, средней зарплаты и прочих факторов, пояснил управляющий партнёр одной из юридических компаний Егор Редин.

В Московской области единовременная помощь на одного человека составляет не более шести тысяч рублей в год, пишет ПРАЙМ. На более крупные выплаты могут рассчитывать жители ЯНАО, там на человека платят 50 тысяч рублей.

Но региональные власти могут вводить и дополнительные условия для получения выплат. В ХМАО могут отказать в выплате, если полученная ранее помощь использовалась не по назначению или человек в течение года не получал мер дополнительной поддержки.

Государственная социальная помощь назначается на срок от трёх месяцев до года и на основании социального контракта. Но эта выплата является экспериментальной и платится не во всех регионах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что минимальная пенсия россиян должна быть не менее 31 тысячи рублей. Причём выплаты необходимо поднять всем категориям пенсионеров.