Юрист назвал лучший способ общения с мошенниками по телефону Юрист Уткин посоветовал беседу с телефонными мошенниками заканчивать максимально быстро

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр „Парфенон“» Павел Уткин посоветовал максимально быстро завершать беседу по телефону, если стало понятным, что звонят аферисты. С незнакомцами вообще говорить следует сдержанно и мало, отметил он в беседе в агентством ПРАЙМ.

Юрист уточнил, что мошенники, как правило, используют одни и те же приёмы, о которых уже известно. Нет никаких лотерей по номеру телефона с внезапными выигрышами, а деньги через онлайн-банк снять невозможно — это, чаще всего, трюки аферистов. Услышав подобное, Уткин рекомендует, положить трубку и перезвонить в банк.

Никакие цифры на оборотной стороне карты работники банков не спрашивают — это тоже верный признак, по которому можно определить афериста, — рассказал юрист.

Он предупредил о бессмысленности ругаться на мошенников, поскольку, если ваш телефон находится в базах, которые сотрудники банков «сливают» на сторону, подобные звонки снова последуют.

Ранее стало известно, что эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер в беседе с NEWS.ru рассказал, каким образом мошенникам попадают в руки телефонные номера жертв, а также их имена и прочие данные. По его словам, чаще всего они пользуются взломанными базами сайтов, которые склеиваются в одну и продаются на специализированных биржах.