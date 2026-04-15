Юрист напомнила об ответственности за оскорбления в общедомовых чатах

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 15:47

Юрист Бондаренко: за оскорбление соседа в общедомовом чате грозит штраф

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

За оскорбление соседа в общедомовом чате грозит штраф до 10 тыс. рублей, заявила НСН юрист Яна Бондаренко. Кроме того, ответственность предусмотрена за публикацию фотографий, мобильного номера и других личных данных человека без его согласия.

За оскорбления в чатах может быть штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Тот, кто считает, что его оскорбили, подает заявление в полицию, а она проводит следственные мероприятия. Бывает, что люди могут помириться, удалить пост, и какая-то компенсация выплачивается, но у нас в практике такого не было. Как правило, дело доводят до суда. При этом штрафы взыскиваются в пользу государства. Тот, кого оскорбили, должен дальше отдельно в исковом производстве требовать компенсацию, — сказала Бондаренко.

Эксперт уточнила, что для заявления в полицию человеку достаточно предоставить распечатанные скрины переписки в чате. Суд может попросить дополнительно заверить доказательства у нотариуса.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов посоветовал научиться находить компромисс с соседями, чтобы выстроить хорошие отношения с ними. При этом, по его мнению, если человек нарушает права окружающих, замалчивать проблему не нужно. Например, в случае когда сосед разводит антисанитарию в своей квартире, важно обратиться в Роспотребнадзор.

Общество
штрафы
соседи
юристы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.