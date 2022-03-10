Юрист заявил, что отправившим срочников на Украину грозит «уголовка»

Ответственным за отправку солдат-срочников на Украину для участия в спецоперации может грозить уголовное наказание, рассказал NEWS.ru юрист «Комитета солдатских матерей» Александр Латынин. Он предположил, что «командование на низах» не исполняло свои обязательства.

Мы можем предположить, что командование на низах делало фиктивные доклады и не исполняло возложенные на себя обязательства, в том числе приказы вышестоящих руководителей, сообщали им о том, что только контрактники участвуют в данной операции. В данной операции должны принимать участие только профессионалы, а не срочники, призванные недавно, кто не собирается связывать свою жизнь с ВС РФ, — подчеркнул Латынин.

Эксперт выразил надежду, что в соответствии с федеральным законодательством данные военнослужащие из числа срочников получат статус ветерана боевых действий, но для этого нужны необходимые документы. Юрист КСМ также заявил, что «военнослужащим, если они захотят, Минобороны может как-то компенсировать данные моменты».

В любом случае, они (срочники. — NEWS.ru) имеют право подать иск в адрес командования той воинской части <...>. В соответствии с положением о прохождении военной службы, у нас не может быть направлен для участия в подобных операциях военнослужащий по призыву, который не отслужил четырёх месяцев и не прошёл специальную боевую подготовку, — подытожил Латынин.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об обнаружении нескольких фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС, участвующих в проведении спецоперации на Украине. Он уточнил, что таких военных уже отправили обратно в РФ. Вместе с тем, по его словам, «на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выяснить, каким образом в составе военного контингента, принимающего участие в спецоперации на Украине, появились солдаты-срочники, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Перед началом спецоперации Путин потребовал категорически исключить участие срочников.