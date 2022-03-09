Путин поручил выяснить причину появления на Украине солдат-срочников

Президент России Владимир Путин поручил выяснить, каким образом в составе военного контингента, принимающего участие в спецоперации на Украине, появились солдаты-срочники, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Перед началом спецоперации Путин потребовал категорически исключить участие срочников, передаёт РИА Новости.

По указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания, — сказал Песков.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о нескольких фактах присутствия в подразделениях, проводящих спецоперацию, солдат срочной службы. Он заверил, что практически все эти солдаты уже отправлены в Россию. Кроме того, Конашенков сообщил, что несколько срочников попали в плен в результате нападения украинского нацбатальона. По его словам, принимаются исчерпывающие меры по их освобождению.

24 февраля Путин объявил о начале спецоперации РФ в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В Минобороны России отмечали, что наносят высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре. Угрозы мирным жителям Украины действия РФ не несут.