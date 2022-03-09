Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников на Украине

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об обнаружении нескольких фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС, участвующих в проведении спецоперации на Украине. Он уточнил, что таких военных уже отправили обратно в Россию, пишет РИА Новости.

Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России, — сказал Конашенков.

Вместе с тем, по его словам, «на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона».

Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, захвачены. В настоящее время принимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих, — отметил Конашенков.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что в Киеве рассматривают возможность создания специальных лагерей для военнопленных в соответствии с нормами международного права.