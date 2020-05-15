Юргенс: полисы ОСАГО не будут блокироваться из-за отсутствия техосмотра

https://static.news.ru/photo/d9086bee-96a5-11ea-994a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Действующие полисы ОСАГО не будут блокироваться из-за отсутствующего технического осмотра из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Ни в коем случае, это законом предусмотрено, — сказал он в интервью телеканалу «Россия-1».

Юргенс также отметил, что информация о прохождении техосмотра фиксируется в электронном формате, поэтому автовладельцы не должны будут обосновывать причины отсутствия диагностической карты при получении полиса.

Как ранее писал NEWS.ru, в первые две недели карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса, продажи полисов обязательного страхования автогражданской ответственности выросли более чем на 25%.