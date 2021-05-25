«Юра, мы приехали»: неизвестные разрисовали «Буран» на Байконуре

https://static.news.ru/photo/be794a3e-bdf8-11eb-8175-96000091f725_660.jpg Фото: oldschool_boy80/instagam.com

Неизвестные вандалы проникли в монтажно-заправочный комплекс космодрома Байконур и разрисовали хранящийся там космический челнок «Буран». Одна из надписей гласит: «Юра, мы приехали», сообщает РИА Новости.

Авторы также написали на бортах корабля «Добро» и «Прежде чем лезть к звёздам, человеку нужно научиться жить на Земле». Помимо этого, они оставили свои подписи.

Некоторое время назад Роскосмос намеревался выкупить челнок для передачи в музей. Однако, как рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, пока не удалось найти собственника корабля. По его словам, «Буран» принадлежит некоему частному лицу из Казахстана.

«Буран» разработали в СССР по программе «Энергия-Буран». Аппарат совершил единственный полёт в космос 15 ноября 1988-го в автоматическом режиме и без экипажа. В 1990-м работа по проекту была приостановлена, а в 1993-м окончательно прекращена.