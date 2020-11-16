Рогозин объяснил, почему единственный «Буран» находится в Казахстане

https://static.news.ru/photo/0d7298ae-283d-11eb-80c3-fa163e074e61_660.jpg Корабль «Буран» в Музее космонавтики (Байконур) Фото: Георгий Долгопский /CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

На казахском Байконуре хранится лётный образец космического челнока «Буран». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин хотел выкупить его, но не нашёл владельца.

Оставшийся «Буран» принадлежит частному лицу из Казахстана. Такие вот дела. Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось, — цитирует его ТАСС.

Рогозин добавил, что это касается и стоящей в МИК (монтажно-испытательный комплекс) Байконура ракеты «Энергия-М».

«Буран» стал первым советским многоразовым челноком, способным совершать длительные полёты. Первый его полёт был совершён в автоматическом режиме. Помимо орбитального корабля в неё входила сверхтяжёлая ракета-носитель «Энергия», а также средства наземной космической инфраструктуры.

Как писал NEWS.ru, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил разработать аналог советского пилотируемого корабля «Буран» на замену кораблям «Союз МС».

Рогозин также подчеркнул, что создание многоразового корабля займёт много времени, и отметил, что «Союз МС» прослужит ещё какое-то время за счёт модернизаций, однако постоянные модернизации «губительны для развития космической техники».