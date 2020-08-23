Тимошенко и её семья заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f57c9406-e521-11ea-be61-fa163e074e61_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: instagram.com/yulia_tymoshenko

Депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заразилась коронавирусной инфекцией. Вместе с ней COVID-19 заболели её дочь Евгения с мужем Артуром Чечеткиным. Состояние 59-летнего политика оценивается как тяжёлое.

Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжёлое. Температура до 39. Борется, – написала её пресс-секретарь Марина Сорока в Facebook.

По данным Минздрава, на Украине за последние сутки выявлено 1987 новых заражённых, 27 человек скончались. Всего с начала эпидемии диагноз подтвердился в 104 958 случаях, около половины заболевших уже выздоровели. Число летальных исходов от COVID-19 достигло 2271.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна находится на грани второй волны коронавируса. Глава государства потребовал от чиновников и глав областных администраций объяснять гражданам важность мер личной защиты, соблюдения правил социального дистанцирования и сокращения визитов в места скопления людей, писал NEWS.ru.