Яшина вернули в московское СИЗО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Илья Яшин

Бывшего муниципального депутата Илью Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вернули в СИЗО-4 в Москве, сообщил оппозиционный политик в своем Telegram-канале. Яшин отметил, что его этапирование в колонию было незаконным, так как приговор суда не вступил еще в свою силу. Он добавил, что теперь ожидает рассмотрения судом своей апелляции.

Мое этапирование было не очень законным. Приговор еще не вступил в законную силу, мы ждём рассмотрения апелляции, а суд обязан ознакомить меня с материалами уголовного дела, — написал Яшин.

В конце декабря 2022 года Яшина этапировали из СИЗО-4 Москвы в Ижевск.

Мещанский суд Москвы ранее приговорил политика к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии. Адвокаты бывшего муниципального депутата подали ходатайство на обжалование приговора.

Согласно позиции суда, бывший мундеп распространил ложную информацию о произошедшем в украинском городе Буче, «руководствуясь мотивами политической ненависти». Вина политика, по словам судьи, подтверждается показаниями свидетеля — сотрудника Центра по противодействию экстремизму МВД. Согласно тексту приговора, тот факт, что Яшин «испытывает ненависть к российским государственным институтам», подтверждают публикации в СМИ.