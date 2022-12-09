Суд вынес приговор Яшину за слова о Буче Илью Яшина приговорили к 8,5 года колонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мещанский суд Москвы приговорил политика Илью Яшина к 8,5 года колонии общего режима по статье о распространении фейков о российской армии, передает корреспондент NEWS.ru. После освобождения ему будет запрещено пользоваться интернетом в течение четырех лет. Оппозиционера признали виновным в публикации ложной информации о событиях в украинском городе Буче.

У суда не возникает сомнений <...> [в том, что Яшин], осознавая противоправный характер своих действий, <...> утвердительно сообщил недостоверную информацию [о ВС РФ]. <...> Суд находит вину Яшина полностью доказанной, — сообщила судья.

Доводы защиты, по мнению судьи, «носят односторонний характер». Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Согласно позиции суда, Яшин распространил ложную информацию, «руководствуясь мотивами политической ненависти». Вина политика, по словам судьи, подтверждается показаниями свидетеля — сотрудника Центра по противодействию экстремизму МВД. Согласно тексту приговора, тот факт, что оппозиционер «испытывает ненависть к российским государственным институтам», подтверждают публикации в СМИ.

В ходе заседания судья зачитала расшифровку трансляции, из-за которой на Яшина было возбуждено дело. В обвинительном заключении говорится, что во время стрима политик «распространил недостоверные сведения о якобы совершенных преступлениях в [городе] Буче». Оппозиционер вину не признал. Прокуратура запрашивала для него девять лет колонии общего режима. Это почти максимальный срок по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, по которой судили Яшина.

После оглашения судья спросила у него, понятен ли ему приговор.

Да, я ценю ваш юмор, — ответил политик.

К началу заседания перед зданием суда собрались более 100 человек. Однако приставы заблокировали вход и пустили только журналистов с соответствующими документами. Зрителей, пришедших поддержать политика, пропускать отказались, несмотря на открытый характер заседания. На улице осталась в том числе политик Юлия Галямина (внесена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента)

Суд планировал вынести приговор еще 7 декабря, однако слушание перенесли, объяснив это ложным минированием здания. 9 декабря в здании снова проводилась эвакуация из-за сообщения о минировании, однако приговор все же был оглашен. Начало заседания было назначено на 12:00, но зачитывать приговор судья начала только в 13:40.

Дело завели из-за стрима на YouTube. Сам политик говорил на суде, что в ходе прямого эфира озвучил разные точки зрения на произошедшее в Буче, в том числе официальные позиции украинских и российских властей, а также высказал свое оценочное суждение на этот счет. Его адвокат Мария Эйсмонт заявляла, что сторона обвинения не предоставила достаточных доказательств совершения преступления.

Статья о распространении фейков о российской армии появилась в Уголовном кодексе 4 марта 2022 года, почти сразу после ввода российских войск на территорию Украины. Максимальное наказание по ней составляет 10 лет колонии. До сих пор самым суровым приговором по этой статье было назначение шести лет и 11 месяцев колонии муниципальному депутату Алексею Горинову, которого обвиняли сразу по трем пунктам ч. 2 ст. 207.3.