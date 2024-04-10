Японские ученые раскрыли простой способ управления гневом SciRep: письменное выражение гнева оказалось полезным для борьбы со стрессом

Письменное выражение гнева может помочь снизить уровень стресса и быстро успокоиться, заявили исследователи из Университета Нагои (Япония). По их словам, которые приводит научное издание Scientific Reports, это подтверждается результатами эксперимента, проведенного на группе добровольцев. В его рамках испытуемым давали фиктивные оценки на их эссе, чтобы спровоцировать гнев.

Участие в исследовании приняли граждане Японии, которых попросили написать краткое эссе о важных социальных проблемах. После того как они сдали свои работы, их оценили специалисты университета. Однако все оценки были фиктивными. В тексте научной работы указывается, что ученые намеренно дали работам низкие оценки и сопроводили их оскорбительными комментариями. Затем испытуемым, разозлившимся на полученный результат, предложили выразить свой гнев и недовольство на листке бумаги. Затем им предложили либо оставить лист бумаги себе, либо уничтожить его с помощью шредера или выбросив в мусорный бак.

Выяснилось, что уничтожение бумаги с гневным текстом помогло испытуемым практически полностью избавиться от негативных эмоций, связанных с оценкой. Ученые считают, что такая методика полезна в любых подобных ситуациях, когда необходимо быстро успокоиться.

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