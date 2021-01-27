Январский протест: главные герои, провокации, мнения и последствия

Главное событие прошедшей недели, да и, пожалуй, всего января, — это, конечно, масштабные протестные акции в поддержку арестованного Алексея Навального. 23 января несогласованные митинги прошли более чем в 100 городах России, а также в Германии, Израиле, Чехии, Нидерландах и других странах. По разным оценкам, только в нашей стране на улицы вышли до 300 тысяч человек. Около трёх с половиной тысяч из них задержали. Некоторые до сих пор остаются в полиции. Для современной России это абсолютный рекорд как по числу участников, так и по числу задержанных на несанкционированных акциях. Главные герои, откровенные провокации, противоположные оценки и возможные последствия — в материале NEWS.ru.