https://static.news.ru/photo/6ea0e51e-c3f7-11e9-b22b-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Sonja Krebs/Global Look Press

Специалисты «Яндекса» изучили запросы-описания сюжетов, по которым пользователи пытались найти в Сети название того или иного фильма. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выяснилось, что при поиске российских фильмов чаще всего используются слова «подруги» и «менты».

В описаниях турецких фильмов — невесты и богатые парни, для запросов про индийское кино характерно упоминание братьев и крокодилов, — указано в исследовании.

В описании советских фильмов особенно часто используют слова «пьют» и «поют». В российских фильмах часто что-то происходит в деревне и в Новый год. В американских — на вечеринке и в Рождество, пишет ТАСС .

Для фильмов ужасов характерны слова «в доме», «в лесу». В комедиях — меняются телами и отдыхают.

Топы персонажей сразу двух жанров возглавили мужья и жёны. Речь идёт о триллерах и мелодрамах. Женщин характеризует то, что они кого-то «рожают», а мужчины кого-то «видят».

Ранее два сервиса покупок «Яндекс.Касса» и «Яндекс.Маркет» выяснили, что более 70% покупателей выбирают детские рюкзаки со светоотражающими элементами, чтобы водители лучше видели объекты в темноте.