Специалисты «Яндекса» изучили запросы-описания сюжетов, по которым пользователи пытались найти в Сети название того или иного фильма. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Выяснилось, что при поиске российских фильмов чаще всего используются слова «подруги» и «менты».
В описаниях турецких фильмов — невесты и богатые парни, для запросов про индийское кино характерно упоминание братьев и крокодилов, — указано в исследовании.
В описании советских фильмов особенно часто используют слова «пьют» и «поют». В российских фильмах часто что-то происходит в деревне и в Новый год. В американских — на вечеринке и в Рождество, пишет
Для фильмов ужасов характерны слова «в доме», «в лесу». В комедиях — меняются телами и отдыхают.
Топы персонажей сразу двух жанров возглавили мужья и жёны. Речь идёт о триллерах и мелодрамах. Женщин характеризует то, что они кого-то «рожают», а мужчины кого-то «видят».
Ранее два сервиса покупок «Яндекс.Касса» и «Яндекс.Маркет» выяснили, что более 70% покупателей выбирают детские рюкзаки со светоотражающими элементами, чтобы водители лучше видели объекты в темноте.