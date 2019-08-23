https://static.news.ru/photo/674c9b3c-c569-11e9-af96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сервис «Яндекс.Такси» протестировал функцию, не позволяющую пользователям приложения вызывать машины в места, где запрещена остановка у обочины.

В компании пояснили, что это связано с камерами видеонаблюдения, которые фиксируют нарушения за остановки дольше 10 секунд от Бульварного до Садового кольца.

Например, в августе пользователи заметили, что не могут вызвать такси на Новый Арбат: зона обозначалась красным цветом, сообщает « Москва 24 ».

Как ранее писал News.ru, ведение общего для всех компаний-агрегаторов чёрного списка водителей такси могут закрепить законодательно, чтобы повысить безопасность на дорогах.